Національний банк України 15 лютого вводить в обіг срібну пам’ятну монету, присвячену Патріарху Любомиру Гузару номіналом у 5 гривень та тиражем у 2000 штук.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Пам’ятна монета присвячена Патріарху Любомиру Гузару – одному з духовних світочів українського народу, людині, яку справедливо називають совістю нації», – йдеться у повідомленні.
На аверсі монети зображений Патріарший собор Воскресіння Христового (м. Київ) на дзеркальному тлі стилізованого хрестоподібного проміння, унизу – малий Державний Герб України. На реверсі монети – портрет Любомира Гузара, ліворуч викарбувані роки його життя 1933/2017, а внизу цитата: «Моя мрія – бути людиною».
Як відомо, Любомир Гузар народився у Львові, але у 1944 році його родина змушена була емігрувати за кордон. Він вчився та працював в Австрії, США, Італії, а на Батьківщину повернувся після проголошення незалежності України. У 2001 році очолив Українську греко-католицьку церкву. Завдяки Любомиру Гузару було ухвалено рішення про перенесення престолу до Києва й будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Для мільйонів українців багато важило мудре слово Блаженнішого Любомира (Гузара). Навіть відійшовши від справ управління Українською греко-католицькою церквою, Любомир Гузар залишався авторитетним громадським лідером, активно відгукувався на всі важливі події в житті України і світу.