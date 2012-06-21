Одним із питань Енергетичного форуму у Вільнюсі став пошук механізмів протидії російському проєкту «Північний потік-2». «Крім того, що Nord Stream-2 і TurkStream, які РФ прокладає до Німеччини й Туреччини, до кінця десятиліття припинять транзит газу Україною. Це збільшить вплив Росії на зовнішню політику Європи, і вона стане вразливішою внаслідок ймовірних перебоїв з поставками. Nord Stream-2 завдасть нищівного удару енергетичній різноманітності й безпеці Європи», — застерігає міністр енергетики США Рік Перрі.
Попри аргументи оптимістів щодо здешевшання газу, Москва зможе скористатися впливом для підпорядкування своїй волі інших країн. Вашингтон намагатиметься зміцнити зв’язки в енергетиці із країнами Центральної та Східної Європи. Буде сформовано чотири робочі групи, відповідальні за ефективність енергетики та відновлювані джерела енергії, ядерну енергетику, безпеку поставок і захист критичної інфраструктури.