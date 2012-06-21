Наукова група з Швеції та Франції з'ясувала причину збільшення маси тіла з віком. Це уповільнення ліпідного обміну. Висновки дослідників опубліковані на сайті Каролінського інституту в Стокгольмі.
Вчені протягом 13 років вели спостереження за обміном жирів і жироподібних речовин у 54 осіб. За цей період у всіх добровольців було зафіксовано зниження швидкості обміну ліпідів. Через це вага пацієнтів, які не скорочували кількість споживаних калорій, збільшився в середньому на 20%.
Як зазначають фахівці, через уповільнення обміну жирів в організмі люди повніють, навіть якщо кількість споживаної їжі і фізичних вправ залишилося на колишньому рівні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»