На базі гірськолижного комплексу «Сорочин яр» під Полтавою вже втретє поспіль відбулася зимова спартакіада за участі голів сільських, селищних, районних рад, об’єднаних територіальних громад та їхніх заступників. Майже сотня представників влади змагалася у двох дисциплінах: гірських лижах і тюбінгу. У кожній із дисциплін визначали найкращих серед чоловіків і жінок.
Як розповів співорганізатор ігор голова ВФСТ «Колос» Анатолій Головань, йому дуже приємно було бачити стільки людей на змаганнях. Сільський чи селищний голова, який активно займається спортом, — це дуже добре для громади, адже власним прикладом він популяризує спорт. Можна бути впевненим, що такий голова піклуватиметься про розвиток спорту у громаді.
У змаганнях з гірськолижного спорту серед чоловіків переміг Стасівський сільський голова Сергій Давиденко, серед жінок — Анастасія Дойникова з Миргородського району. У тюбінгу найкращими були відповідно Михайло Білик (Лютенсько-Будищанська сільрада Зінківського району) й Алла Шевченко (Жовтнева сільрада Семенівського району).
— Ці змагання — підтвердження того, що вік і посада — не перешкода для занять спортом і участі у змаганнях. Головне, щоб було здоров’я. Дякую організаторам, що зуміли нас витягти з рутинної роботи і дали змогу відпочити, — наголосив голова Мачухівської ОТГ Валерій Білокінь.
Полтавщина — поки що єдина область в Україні, де проходять Зимові ігри серед голів місцевих рад і ОТГ.