9 лютого відбулось засідання членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, які назвали цьогорічних лауреатів.
Нагадаємо у третьому турі змагалися 18 літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року (спочатку список складався з 51 роботи, до другого туру пройшли 33 кандидатури), після останнього засідання і таємного голосування переможцями стали:
У НОМІНАЦІЇ «ЛІТЕРАТУРА, ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА»
Емма АНДІЄВСЬКА (книги «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи» – («ЛІТЕРАТУРА»)
Сергій ПЛОХІЙ (книга «Брама Європи») – («ПУБЛІЦИСТИКА»)
У НОМІНАЦІЇ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Вікторія ПОЛЬОВА (хорова симфонія на канонічні тексти «Світлі піснеспіви» у 15-ти частинах для солістів та мішаного хору а сарреllа)
У НОМІНАЦІЇ «ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА»
Павло МАКОВ (проект «Paradiso Perduto»)
У НОМІНАЦІЇ «КІНОМИСТЕЦТВО»
Володимир ТИХИЙ, Ярослав ПІЛУНСЬКИЙ, Юрій ГРУЗИНОВ і Сергій СТЕЦЕНКО (цикл історико-документальних фільмів, присвячених Революції Гідності).
Як повідомили у Секретаріаті Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка після підписання Указу Президентом України Петром Порошенком буде визначено дату і місце святкової церемонії, де відбудеться нагородження переможців. Нинішнього року лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка отримають по 240 тисяч гривень.