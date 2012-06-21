У міру наближення інавгурації стає більше відомо про те, що, як очікується, скаже Джо Байден у своїй першій промові в якості президента США.

Байден розповість про єдність нації

Очікується, що Байден у своєму зверненні зосередиться на темі єдності, яка також лежала в основі його виборчої кампанії. Новий президент планує сказати про необхідність згуртувати країну в період потрясінь і закликати всіх американців працювати разом для вирішення проблем, що стоять перед нацією, повідомляє ВВС.

Джо Байден приземлився на базі Ендрюс в Меріленді у вівторок після того, як попрощався зі своїм рідним штатом Делавер. Раніше він поділився відео в соціальних мережах, де він і його дружина Джілл сідають на рейс.

Байден прощався з рідним штатом зі сльозами на очах

Обраний президент Джо Байден зі сльозами на очах попрощався з штатом Делавер у вівторок, подякувавши жителям свого рідного штату і емоційно згадавши свого покійного сина Бо перед інавгураційною промовою. Виступаючи на проводах у Вілмінгтоні, де Байден мав штаб-квартиру своєї президентської кампанії, він неодноразово переривав виступ, щоб витерти сльози, коли говорив, повідомляє NBC News. «Вибачте за емоції, але, коли я помру, Делавер буде відзначений в моєму серці. І в серцях усіх. Ми любимо вас всіх. ... І я пишаюся, пишаюся, пишаюся тим, що я син Делавера», – сказав Байден, по його обличчю текли сльози.

Байден виступив з промовою в Резервному центрі збройних сил імені майора Джозефа (Бо) Байдена III, названому на честь його покійного сина, який помер у 2015 році від раку мозку. Бо Байден служив в Іраку в складі Національної гвардії армії штату Делавер. У своєму виступі новообраний президент, який був сенатором від цього штату протягом 36 років, згадав, як його багаторічна подорож до Білого дому розпочалася в Делавері. «Для мене це дуже емоційно, – сказав Байден. – Для мене дуже особисто те, що наша подорож до Вашингтона починається тут».

Він також виступив у вівторок ввечері біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб вшанувати пам'ять людей, загиблих від коронавірусу. Ставок навколо меморіалу оточували 400 палаючих свічок, кожна в пам'ять про тисячі американців, які стали жертвами COVID-19.

Леді Гага заспіває національний гімн США

У Джо Байдена і Камали Харріс не бракує прихильників з числа знаменитостей, і кілька відомих осіб з'являться на інавгураційних заходах, повідомляє Associated Press. Леді Гага, яка підтримувала Байдена під час кампанії, заспіває державний гімн на Західному фронті Капітолію. Очікуються виступи Дженніфер Лопес і Гарта Брукса.

Інші висококласні виконавці візьмуть участь у 90-хвилинній багатомережевій вечірній трансляції «святкує Америка», яку проведе актор Том Хенкс. У ній візьмуть участь такі виконавці, як Брюс Спрінгстін, Кеті Перрі, Джон Легенд, Демі Ловато, Foo Fighters, Джастін Тімберлейк і Бон Джові. До провідних Керрі Вашингтон і Єві Лонгорії приєднаються легенда баскетболу Карім Абдул-Джаббар, шеф-кухар Хосе Андрес, лідер профспілок Долорес Уерта. Скандальний актор Тоні Голдвін проведе віртуальний парад по всій Америці. У ньому візьмуть участь комік Джон Стюарт і рок-група New Radicals, які возз'єднуються з цієї нагоди вперше за 22 роки.

Чи не будуть обділені увагою під час церемонії прості американці. Очікується, що на інавгураційну трибуну піднімуться водій компанії UPS, вихователька дитячого саду і Сандра Ліндсі, яка першою в Нью-Йорку отримала вакцину COVID-19 поза клінічними випробуваннями. Шоу будуть вести ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC і PBS.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»