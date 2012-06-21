Новий iPhone 11 оснастять новим процесором, але він не отримає роз'єм USB Type-C.
Одна з версій смартфона буде стандартною, інша – «бюджетною», третя матиме збільшений розмір. Передбачається, що три нові моделі замінять iPhone XS, XS Max і XR. Їх оснастять новим процесором, а стандартна і збільшена моделі отримають дисплеї 3x OLED Retina.
Крім того, підтвердилася інформація про розміщення потрійних основних камер в старших моделях. А ось роз'єми на смартфонах залишаться колишніми - Lightning.
У квітні ЗМІ розкрили характеристики нового iPhone. За їхніми даними, дозвіл фронтальної камери збільшать з 8 до 12 мегапікселів. Крім цього, вона буде перебувати під спеціальним покриттям, яке робить її невидимою. Зміни можуть торкнутися і зовнішньої камери, яку отримає третій об'єктив для широкоформатної зйомки. Коли смартфони з’являться в продажу, не уточнюється.
Ціна смартфонів буде трохи вищою за попередні версії. Моделі коштуватимуть 1 292, 1422 і 989 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»