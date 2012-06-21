До чергового вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста увійшли нові ліжка, кушетки, тумби та шафи. За словами головного лікаря Станично-Луганської лікарні Світлани Семененко, наприкінці минулого року тут було закінчено ремонт хірургічного відділення, тож нове обладнання буде використано для облаштування палат.
«На теперішній час ми обслуговуємо не тільки мешканців нашого району, а й вимушених переселенців, які у нас зареєструвалися. Також надаємо медичні послуги людям, котрі перетинають пункт пропуску «Станиця Луганська», якщо в них виникають проблеми зі станом здоров'я. І військовослужбовці до нас звертаються. У зв'язку зі збройним конфліктом у нас суттєво побільшало пацієнтів, але ми у медичній допомозі нікому не відмовляємо», — підкреслює Світлана Семененко.
Як повідомляє Станично-Луганська РДА, гуманітарна місія МКЧХ також передала 3000 захисних масок для медпрацівників прифронтового району.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»