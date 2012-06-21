Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад рік тому оперативники СБУ вилучили на митному пункті пропуску «Рава-Руська» гобелен другої половини ХVІІ – кінця XVIII століття.
Тоді один тернополянин намагався вивезти контрабандою раритетний твір декоративного мистецтва за кордон, аби реалізувати його іноземним колекціонерам. За цим фактом відбувся вже суд.
Як поінформували в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління СБУ в Тернопільській області, спритник визнав свою вину. Його вироком суду оштрафовано на десять тисяч двісті гривень. Старовинний французький гобелен конфіскували в дохід держави.
Вилучений у контрабандистів унікальний гобелен співробітники Служби безпеки України тепер передали до Тернопільського обласного краєзнавчого музею.