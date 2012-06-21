Стартап XEV, що базується в Китаї, запустив Kickstarter-кампанію зі збору коштів на виробництво компактного електричного автомобіля YoYo. Основні елементи електромобіля будуть друкувати на 3D-принтері, а вартість машини складе всього шість тисяч євро.
Довжина електрокара YoYo – два з половиною метри, тобто, згідно з європейськими стандартами, цей транспортний засіб категорії L7 – сюди ж відносяться, наприклад, квадроцикли. Конструкція невеликої машинки досить проста – YoYo складається з п'ятдесяти семи окремих елементів, багато з яких будуть робитися із застосуванням 3D-друку.
Розробники електрокара відзначають, що на 3D-принтері робляться всі елементи машини крім шасі, шин, двигуна і скляних деталей. Незважаючи на інноваційний спосіб виготовлення, YoYo буде в повній мірі відповідати найжорсткішим європейським стандартам безпеки. Машину, крім того, можна буде швидко ремонтувати шляхом заміни окремих елементів.
Силова установка електрокара – двигун з віддачею 7.5 кВт. Пікова віддача електродвигуна – 22 кіловата. Ємність низьковольтного LiFePO4 акумулятор становить 9.2 кВт-години. Повністю зарядженої батареї повинно вистачати для подолання ста п'ятдесяти кілометрів. Максимальна швидкість машини – 150 км / год. 6000 євро – вартість YoYo для учасників краудфандінгової кампанії, а після запуску серійного виробництва (серпень 2020 року) ціна підвищиться до восьми тисяч євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»