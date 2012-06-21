У рейтингу подій у сфері захисту переселенців, які сталися у 2018 році, найважливішим експерти назвали надання статусу постраждалих дітям, які зазнали психологічних або фізичних травм унаслідок воєнних дій.
«За нашими даними, більш як 8 тисяч дітей у різних областях України вже отримали цей офіційний статус. На жаль, він поки що не передбачає якихось пільг, але ми сподіваємося, що ситуація зміниться, і держава передбачить кошти на пільги й матеріальну допомогу», — розповів під час прес-конференції у Сєверодонецьку медіа-координатор програми «Радник з питань ВПО» Олександр Кореньков. За його словами, люди не мають інформації про можливість отримати такий статус. Але в Луганській області робота триває. За даними Служби у справах дітей Луганської області, на початок 2019 року відповідний статус отримали 4470 дітей, з яких 4463 зазнали психологічного насильства, шість було поранено, контужено, скалічено, та одна дитина зазнала фізичного насильства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»