11-13 січня 2019 року українська делегація на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром - Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим перебуватиме з робочим візитом у Республіці Індія для участі у 25 Міжнародному саміті партнерства 2019 «Нова Індія - зростання до глобальних можливостей».
На полях саміту Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України також проведе низку двосторонніх зустрічей з високопосадовцями Республіки Індія та інших країн, а також дасть інтерв'ю провідним економічним ЗМІ.
У рамках роботи Саміту українська делегація візьме участь в низці пленарних засідань, зокрема, щодо розвитку інфраструктури, бізнес-клімату, цифрової економіки та промисловості.
ДОВІДКОВО
25 Міжнародний саміт партнерства «Нова Індія - зростання до глобальних можливостей» - щорічний економічний форум, організований Конфедерацією індійської промисловості спільно із Департаментом промислової політики та розвитку Республіки Індія.
Саміт щороку збирає понад 1500 учасників з понад 40 країн світу з метою налагодження міжнародної економічної, торговельної та інституційної співпраці між учасниками на міждержавному та бізнес-рівнях.
Більше про Саміт можна прочитати за посиланням http://partnershipsummit.com.