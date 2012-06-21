Під час карантину, коли більшості киян і так нелегко впоратися з проблемами, які їх спіткають у різних царинах життя, влада Києва намагається захистити їх там, де це можливо. А отже, вона де дозволить підвищувати тарифи на холодну воду й водовідведення. Адже під час боротьби з пандемією підвищувати ціну на цю життєво необхідну послугу просто неприпустимо.
Про це під час брифінгу 21 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав, що 20 травня Київводоканал опублікував заяву про намір підвищити тарифи компанії на послуги холодного водопостачання та водовідведення для киян на 19% із січня 2021 року.
Очільник міста зазначив: він розуміє, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат, зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу тощо. Проте слід зважати й на платоспроможність споживачів, яка значно знизилася через карантинні обмеження.
Він також висловив удячність киянам, які демонструють високу платіжну дисципліну й відповідальність у сплаті за комунальні послуги. Адже рівень оплати за холодну воду нині в столиці становить понад 90%.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»