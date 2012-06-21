Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Коровинці Недригайлівського району на Сумщині відзначили сторіччя від дня народження відомого земляка Героя Соціалістичної Праці Івана Никоновича Ялового, який упродовж 55-ти (!) років очолював місцеве колективне господарство.
Ставши головою 20-річним юнаком у 1938-му, він склав свої повноваження у 1993-му, коли йому виповнилося 75, залишивши добрий світлий слід і в селі, і в пам’яті односельців.
Саме село Коровинці у другій половині минулого століття стало своєрідним центром сільськогосподарських новацій, де не тільки вирощували вагомі врожаї різних культур і створили міцну тваринницьку базу, а й домоглися масштабних соціально-економічних змін.
І сьогодні тут функціонують освітні, медичні, культурно-мистецькі заклади, споруджені за часів Івана Ялового, населеним пунктом пролягає добротна асфальтована дорога, прокладена у 70-80-их роках, працює дитячий парк розваг, споруджений у сільській місцевості першим у Сумській області.
Що вже казати про житловий фонд: у двоповерхових будинках зараз мешкають сотні земляків.
До слова, Коровинці – єдине в Україні село, де свого часу одночасно працювали аж 5 Героїв Соціалістичної Праці – тваринниці Ольга Сердюк та Віра Таряник, бригадири Микола Лаврик та Іван Залозний.
Нині Коровинці продовжують традиції своїх славетних попередників. Зараз тут функціонують як сільськогосподарські, так й інші підрозділи, завдяки яким наповнюється місцевий бюджет і селяни мають усі умови для зручного і комфортного проживання.