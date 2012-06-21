Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Студенти з НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» взяли участь у Міжнародній науковій конференції з телекомунікацій та мережевих технологій BlackSeaCom, яка вшосте зібрала дослідників з усього світу. Цього разу вона відбулася в Батумі (Грузія).
«Мені найбільше запам’яталася доповідь Доктора Арслана (Dr. Hussein Arslan) з Туреччини» — ділиться враженнями п’ятикурсниця Інституту телекомунікаційних систем НТУУ Наталія Гвоздецька. «Він розповідав чим є насправді загадкова мобільна мережа 5G. Ключове повідомлення: 5G — це, радше, бачення, а не набір сталих технологій. Найцікавіше, що з переходом до 5G основним параметром, за яким можна оцінити мережу, є її гнучкість. Мережа повинна динамічно підлаштовуватися під користувача, вибираючи оптимальний режим передачі (у тому числі обираючи технологію, яка найбільше підійде чи то для передачі Ultra HD відео, чи то для передачі даних від самокерованих автівок, чи то для спілкування між розумними девайсами в будинку)».
Студенти КПІ також стежать за трендами у телекомі, тому вибрали як поле для досліджень віртуалізовані мережі. Елементи таких мереж є програмами, що працюють на серверах хмарного ЦОДу, а не «залізом».
На конференції наші молоді талановиті співвітчизники представили доповідь, суть якої — опис власного підходу до розподілу ресурсів у віртуалізованих мобільних мережах, а також — продемонстрували модель ядра мобільної мережі України, що використовує запропонований підхід. Студенти зокрема пропонують динамічно змінювати обсяг використовуваних ресурсів ЦОДу, спираючись на статистику трафіку в мережі. Модель показала, що у разі впровадження ідеї в Україні, вдасться зекономити до 47% ресурсів ЦОДу (а це величезні обсяги електроенергії, що відображаються у затратах операторів зв’язку).
ДОВІДКА «УК»
«BlackSeaCom — це дуже престижна наукова конференція — аби-кого на неї не запрошують. Навіть участь у ній є платною», — зауважив представник компанії «Хуавей Україна» Віталій Матарикін. «Ми підтримали українську команду, адже це добра нагода показати світовому професійному товариству рівень наукових розробок нашої держави. Місія Huawei — надати цифрові технології кожній людині, домівці та організації для створення повнозв’язаного, інтелектуального світу. Для цього потрібні фахівці високого рівня, такі, яких, приміром, готує КПІ», — додав він.