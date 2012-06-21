Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завтра та ще 22 і 25 січня пасажирів харківського метрополітену, аеропорту та відвідувачів низки розважальних центрів очікує незвичайний сюрприз. Приємний.
Студентський академічний хор Adlibitum Харківського національного університету ім. Каразіна вирішив по особливому відзначити 215 річницю від дня заснування свого вишу та подарувати харків’янам і гостям міста відому різдвяну українську пісню «Щедрик», міжнародний гімн студентів «Gaudeamus» та одну з класичних композицій зі свого репертуару.
Незвичайний концерт під керівництвом головного диригента Академічного камерного хору Харківської обласної філармонії Андрія Сиротенка студенти-каразінці планують провести на семи найбільш знакових локаціях Харкова.