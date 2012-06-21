Вчені з Сінгапуру заявили про створення найшвидшого тесту для визначення наявності в організмі вірусу COVID-2019.
Як повідомляє місцеве видання The Straits Times, з цим завданням вдалося впоратися команді професора Джекі Ін, яка очолює лабораторію NanoBio в сінгапурському Агентстві з науки, технологій та досліджень.
Новий тест дозволяє з'ясувати, заражена людина коронавірусом чи ні, за лічені хвилини. Тестування проводиться на основі генетичного матеріалу, взятого з виділень пацієнта за допомогою мазка. Отриманий зразок поміщається у портативний пристрій, а результат стає відомий вже через 5-10 хвилин. Це стало можливо завдяки спеціальному ферменту, який розробили в лабораторії.
Відзначається, що після затвердження розробки, новий тест виявиться одним з найефективніших в світі. Вчені сподіваються, що він буде затверджений через місяць.
«Ми провели попередню клінічну перевірку у жіночій і дитячій лікарнях, використовуючи зразки реальних пацієнтів, і виявили, що тест дуже чутливий і точний» - відзначає професор Ін.
Також вона додає, що над створенням нового тесту команда вчених невпинно працювала протягом шести тижнів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра