У судовому комплексі Сгіпгол, що поблизу аеропорту міста Амстердам, продовжилися слухання у справі про збитий у небі над Донбасом пасажирський літак Boeing, який здійснював рейс МН 17. Слухання у цій справі розпочалися ще 10 березня. Вони тривають в он-лайн режимі, без присутності преси та родичів через карантинні заходи у зв’язку з поширенням Covid-19. У залі засідань були лише три судді, секретар, прокурор та адвокат.

Підсудними виступають троє росіян та громадянин України, яких слідство вважає причетними до ввезення з території Росії на окуповану частину Донецької області ЗРК «Бук», з якого було випущено ракету по пасажирському літаку Малайзійських авіаліній. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 298 осіб. Один зі звинувачуваних росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника. Трьох обвинувачених, котрих не представлено у процесі – росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та українця Леоніда Харченка – зберігають право повідомити суд про свою участь – особисту чи за допомогою адвокатів. За нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважаються такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

Головуючий у процесі суддя Гендрік Стейнгаус заявив, що просить обвинувачення відповісти на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що США мають засекречені супутникові знімки ймовірного запуску ракети ЗРК «Бук», якою було збито літак. «У документах обговорення, що відбулося в межах круглого столу в парламентському комітеті 22 січня 2016 року, зазначено, що США мають доступ до секретних знімків, зроблених із супутника, які нібито показують запуск ракети. Цю інформацію було надано нідерландській службі безпеки. У документах також стверджується, що США не заперечують, щоб розкрити цю інформацію. Запитання суду полягає в тому, чи відповідає це дійсності? А якщо так, то чи має намір обвинувачення додати цю інформацію до справи?», – зачитав запит суддя, цитує агенція новин «Інтерфакс-Україна».

Крім того, суд цікавило, чи визначило обвинувачення інших потерпілих у цій справі. «Суд порушує ці питання вже на нинішній стадії задля того, щоб на пізнішій стадії обвинувачення мало змогу реагувати або письмово, або під час слухань», – пояснив головуючий.

Тим часом суд дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених – Олега Пулатова вивчити матеріали справи з тим, які становлять близько 36 тисяч сторінок, щоб підготувати свою позицію до наступного судового засідання. «Звинувачення і захист повинні мати рівні можливості, щоб представити свої позиції про розслідування», – заявив суддя. За його словами, через обмеженість у часі захист не має змоги підготуватися, тому не здатен реагувати належним чином на запити звинувачення.

Своїм другим рішення суд задовольнив клопотання представників родин загиблих, дав їм обмежене право доступу до офіційних документів справи, що лягли в основу звинувачення. Проте вони не матимуть права копіювати документи, показувати їх своїм клієнтам чи комусь іншому. «Розголошення суті документів на цій стадії може призвести до попереднього оприлюднення деталей слідства, що може вплинути на свідчення потенційних свідків. Тиск на свідків не відповідає інтересам жодної зі сторін справи», – мотивував своє рішення суддя Стейнгаус .

Наступне судове засідання у справі МН17 призначене на 8 червня.

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«Урядового кур’єра»