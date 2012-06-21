Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зважаючи на карантинні обмеження, зустріч представників Сумської міської ради із колегами грузинського Кутаїсі та його міст-партнерів відбулася в онлайн-режимі. До спілкування долучилися Валка (Латвія), Тарту і Валга (Естонія), Познань (Польща), Каунас (Литва), Унгень (Молдова), Яси (Румунія) та українські Харків і Дніпро. За словами першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка, йшлося про подальший розвиток міжміських зв’язків, поглиблення економічної та інших видів співпраці між муніципалітетами означених міст.
Важливого значення учасники зустрічі надали питанням подолання коронавірусної інфекції, методам і способам боротьби з нею, найближчим планам роботи медичних закладів.
Як підсумували учасники відео-конференції, пандемія не стала і не стане перешкодою у співпраці міст-партнерів. І надалі розроблятимуться спільні проєкти, спрямовані на розвиток міст-партнерів, активізацію їхнього співробітництва.