У Парку слави та скорботи селища Недригайлів на Сумщині урочисто відкрили пам’ятний знак на честь земляків-захисників України, які віддали свої життя під час проведення АТО/ООС на сході країни. Серед них — Олександр Шовтута, Сергій Грибеник та Євген Керечанин, імена яких викарбувано золотими літерами.
Автор знака заслужений архітектор Володимир Биков знайшов оригінальне вирішення героїчної теми: в основу покладено вибух, який вихопив із-під землі каміння, й тризуб, виготовлений із залишків боєприпасів, доставлених із зони АТО. Так само символічно облаштовано навколишню територію — два кола діаметрами 4 та 8 метрів, вимощені чорною і червоною плиткою, які уособлюють вирви від пострілів «граду» і «урагану». Пам’ятний знак освятив Архієпископ Сумський і Охтирський Владика Мефодій.
Інший пам’ятний знак на честь студентів і випускників, які загинули на сході країни, встановлено на території СумДУ. Прообразом скульптури став університетський випускник Роман Атаманюк (1990—2015 рр.), який загинув поблизу Донецького аеропорту — він служив солдатом 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Загалом у зоні проведення АТО і ООС загинули дев’ятеро студентів і випускників вишу.