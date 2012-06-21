Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці минулого тижня на Сумщині стартували жнива. До косовиці і обмолоту ранніх зернових культур, які разом із зернобобовими займають понад 250 тисяч гектарів, приступили хлібороби низки господарств Охтирського, Липоводолинського, Роменського, Білопільського районів.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, перші обмолоти і розрахунки аграріїв свідчать, що нинішнього року область матиме валовий збір зерна на минулорічному рівні – 3,7 – 3,8 мільйона тонн. Загальна площа посівів сільськогосподарських культур становить майже 1,2 мільйона гектарів.
Науковці прогнозують, що пік збирання ранніх зернових припаде на період з початку другої до середини третьої декади липня.
Нині аграрії мають доволі міцні запаси пально-мастильних матеріалів, у їх розпорядженні відповідна збиральна техніка, що гарантує успішне проведення збиральної кампанії.