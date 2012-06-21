На агропромисловій мапі Сумщини фермерське господарство «Мрія-СК» з’явилося трохи більш як десяток років тому, коли Сергій Карпенко взявся господарювати у селі Токарі неподалік Сум. Як пригадує фермер, починав ледь не з чистого аркуша, викупивши занедбане збанкрутіле господарство. Однак поступово, рік за роком, нарощував його економічну і фінансову міць.

За цей час голова ФГ створив 25 робочих місць, більш як на 80% оновив техніку, разом з колективом збільшив валове виробництво і врожайність вирощуваних сільськогосподарських культур — пшениці, соняшнику, органічної гречки та інших.

Однак, за словами Сергія Михайловича, цих результатів не вдалося б досягти, якби не банківські кредити та державна підтримка в їх погашенні — адже добре відомо, наскільки кусючі відсотки, з якими доводиться мати справу. Ось тут і приходять на допомогу відповідні державні програми, призначення яких — пом’якшувати фінансовий кредитний пресинг.

У «Мрії-СК» спочатку мріяли, а позаторік таки ухвалили важливе господарське рішення: купити сучасну техніку європейського виробництва, зокрема комбайн «Клаас» із жаткою і трактор «Кейс». Але на це потрібно понад 13 мільйонів гривень. Ось тут і стала у пригоді урядова програма здешевлення відсотків за банківськими кредитами на придбання фермерськими господарствами сільськогосподарської техніки.Інший приклад. Фермерське господарство «Зодіак-ВМ» створено майже два десятиріччя тому в селі Перемога Охтирського району. Тут працюють глава сім’ї Михайло Махітка, його дружина, син, які разом обробляють 250 гектарів ріллі, вирощуючи пшеницю, кукурудзу, сою та інші культури.

Торік на проведення весняно-польових робіт фермер потребував 2,5 мільйона гривень, але таких грошей у родини не було. Узяли у кредит мільйон гривень під 19% річних, у межах відповідної урядової програми господарству відшкодували 17%, а два «Зодіак-ВМ» погасив власними коштами. І цього року Михайло Іванович та його колеги сподіваються на фінансову підтримку держави.

Як каже директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, аграрії працюють за рахунок і власних, і запозичених коштів. Область має вагомий досвід участі в урядових програмах, у межах яких аграрії отримують ту чи ту фінансову допомогу. Зокрема торік завдяки здешевленню кредитів АПК краю одержав майже 18 мільйонів гривень, або на третину більше позаторішнього показника. У цій програмі взяли участь 70 суб’єктів господарювання із 13 районів і міста Суми, що на 13% більше, ніж у 2018-му. Загалом оформлено 134 кредити.

Особливо активну зацікавленість проявили Буринський, Охтирський та Сумський райони — звідти надійшло 35 заявок, тобто половина загальної кількості. Усі 70 виконано. Тим господарствам, де виручка від реалізації позаторішньої продукції не перевищувала 20 мільйонів гривень, обласна комісія ухвалила рішення відшкодувати 77 копійок за кожну гривню сплачених кредитних відсотків, іншим позичальникам — 21 копійку.

Щоб провести наступні весняно-польові роботи на належному рівні, потрібно майже 6,5 мільярда гривень, з яких 90% власні, решта 10, або 650 мільйонів — залучені товарні та банківські кредити. Тому вже із зими аграрії приглядаються не тільки до державних програм, а й банківських продуктів, лізингових програм, товарних кредитів. Не відкладаючи кредитних питань на майбутнє, в області вже сьогодні активно готуються до відповідної роботи, вивчаючи широкий набір банківських програм і послуг. Та чи легко розібратися у такому кредитному плетиві з максимальною користю для фермерських господарств? Нелегко. Однак можна, і насамперед за сприяння різних проєктів, програм, громадських формувань.

Днями в Сумах відбувся представницький форум «Інноваційні моделі кредитування агровиробників Сумської області-2020», в якому взяли участь понад 70 представників малого і середнього аграрного бізнесу, а також асоціації фермерів, спілок, банків, компаній-постачальників, проєкту USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку» і громадської спілки «Національний центр розвитку агрофінансування», яка допомагає його втілювати в Україні.

За словами радника проєкту Олександра Осовця, USAID сприяє розвитку аграрного потенціалу Сумщини, активізує ресурси і можливості виходу на міжнародний ринок. Тож зустріч започаткувала нові сторінки і можливості для співпраці, визначила її першочергові акценти. Своєрідним приємним відкриттям стала презентація ГС, про діяльність якої дізнається дедалі ширше коло аграріїв.

Як повідомила генеральний директор ГС Людмила Тимошенко, спілку «Агрофінцентр» торік у травні створили ініціативні фермери та фахівці компанії Agri Analytica. Нині це дорадчий центр зі зручним і привабливим форматом роботи, в основі якого створення та обслуговування електронного кабінету аграрія, що стає надійним помічником селян.

Першочергову увагу надають підвищенню економічної грамотності аграріїв, поліпшенню їхнього доступу до фінансових ресурсів тощо. Іншими словами, з’явився своєрідний компас у банківському секторі, світі агрострахових компаній, постачальників, а ще — консультаційна підтримка в реєстрації агровиробника в електронному кабінеті аграрія, формуванні пакета документів та подачі відповідних онлайн-заявок до банків, грантових проєктів, популяризація урядової програми «Доступні кредити 5—7—9%», інші актуальні напрями.

Тобто аграрії не залишаються сам на сам із фінансовими проблемами, а мають в особі «Агрофінцентру» надійного помічника і порадника.

За словами Олександра Маслака, аграрна Сумщина відчуває ділову підтримку від держави, громадських інституцій, зокрема новоствореної ГС. Це вселяє впевненість у надійному фінансовому майбутньому АПК області і всієї України.