Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Вартість нафти північноморської марки Brent сьогодні вдень, 4 червня 2018 року, становить вище 76 доларів за барель.
Як зазначає «Урядовому кур'єру» Оле Слот Хансен, глава відділу стратегій SaxoBank на товарно-сировинному ринку тема нафти знову опинилася в центрі уваги, оскільки ринок продовжив коригувати очікування в цьому секторі після того, як Саудівська Аравія і Росія заявили про можливе збільшення видобутку.
«Значне збільшення дисконту сирої нафти марки WTI щодо нафти Brent також активно обговорювалося в пресі, при цьому внутрішня політика США є основним драйвером цього збільшення. Ціни на сиру нафту, в основному марки Brent, трохи відновилися після різкого спаду, який пішов за зробленим минулого тижня Росією і Саудівською Аравією заявою про можливе збільшення видобутку. Це було викликано вимушеним скороченням видобутку в Венесуелі та Анголі приблизно на 600 000 барелів на добу після вступу в силу з початку 2016 року угоди про обмеження видобутку», — зазначає експерт.
Додамо, що нещодавнє рішення про збільшення видобутку було прийнято після того, як перші ознаки підвищення цін на нафту стали надавати потенційному негативному впливу на рівень попиту. Згідно з опублікованим МЕА щомісячного Звіту по нафтовому ринку за травень, у другій половині 2018 року відбудеться уповільнення зростання світового попиту переважно через підвищення цін на нафту. Негативний вплив збільшення цін на нафту на темп зростання попиту може допомогти переконати інші країни ОПЕК і країни, що не входять в нього, в необхідності нарощування видобутку в ході зустрічі членів організації у Відні 23 червня 2018 року.