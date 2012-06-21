Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із керуючим директором Світового банку Акселем фон Тротсенбургом. Сторони обговорили питання поглиблення й розширення подальшої співпраці, боротьби з коронавірусом у контексті розширення доступу до вакцин, а також стан реалізації реформ в Україні.

Денис Шмигаль зазначив: Світовий банк — стратегічний і надійний партнер. «Сподіваюся на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком. Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Глава уряду висловив вдячність Світовому банку за фінансування проєктів, спрямованих на протидію пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 зокрема щодо фінансування закупівлі вакцин.

«Ми підтримуємо новий проєкт Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», в межах якого передбачено надання 90 мільйонів доларів на боротьбу з пандемією», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що забезпечення успішної вакцинації в Україні — один з основних пріоритетів уряду та Президента.

Прем’єр наголосив, що попри пандемію, в Україні впроваджують реформи, які мають стати основою подальшого зростання економіки. Зроблено вагомі кроки у напрямі реформи з децентралізації, земельної реформи, триває робота з реформування антикорупційної інфраструктури, судова реформа, трансформація вугільних регіонів. За його словами, покращення інвестиційного клімату залишається для уряду одним із найбільших пріоритетів.

«Уряд України затвердив близько 100 пріоритетних інвестиційних проєктів на період до 2023 року в енергетиці, інфраструктурі, переробній промисловості, туристичній та спортивній галузях тощо. Наша держава потребує довгострокових програм співпраці та інвестицій», — зазначив Денис Шмигаль. Він нагадав, що торік в Україні було чимало прикладів успішної малої та середньої приватизації, а це важливий індикатор того, що інвестувати в нашу країну вигідно й безпечно. За його словами, цього року очікують залучити майже 12 мільярдів гривень від продажу об’єктів великої приватизації.

Денис Шмигаль запевнив, що уряд націлений на стійке відновлення з переходом до зеленої економіки та зацікавлений розширювати горизонти взаємовигідно співпраці з міжнародними партнерами в енергетичній галузі.

«Нашою стратегічною метою залишається пришвидшення роботи із приєднання до енергосистеми ЄС ENTSO-E, яке заплановано на 2023 рік, — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що Україна обрала собі стратегію Європейського зеленого курсу: — Під моїм головуванням відновлено роботу міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської комісії «Європейський зелений курс».

Аксел фон Тротсенбург повідомив про готовність команди Світового банку надавати Україні консультативну та фінансову підтримку в межах пріоритетних для уряду проєктів.