Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Представники Світового банку провели аудит використання коштів, виділених Полтавщині для впровадження суб-проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та проекту технічної допомоги. І результат перевірки їх цілком влаштував.
– Ми задоволені прогресом Полтавщини щодо медичного проекту, як найбільш компонентного в Україні. Середньострокова оцінка реалізації проекту переконала нас виділити вам додаткові кошти, – сказала під час відвідин Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф регіональний директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови пані Сату Кахконен.
Присутній там голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, що відповідально, але й приємно першими здійснювати апробацію реформи. Але існують і складнощі в її реалізації, адже Полтавщина дещо випереджає профільне Міністерство за темпами й сучасними технологіями – телемедицина, первинна ланка тощо. Все це повинно узгоджуватися в загальноукраїнському форматі.
– Попередні висновки фахівців – позитивні, оскільки ми отримуємо додатковий ресурс за рахунок перерозподілу коштів Світового банку, нереалізованих іншими областями на реалізацію медреформи нашої області. Мова йде про десятки мільйонів доларів. Скільки саме – дізнаємося згодом, - прокоментував обласний керівник.
Не виключено, що згодом співпраця Полтавщини із Світовим банком пошириться й на земельні відносини.