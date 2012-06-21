Обсяги грошових переказів трудових мігрантів в Україну в 2018 році склали 14 мільярдів доларів.
Таким чином Україна стала регіональним лідером у Європі та Центральній Азії за обсягами грошових переказів трудових мігрантів, повідомляється на сайті Світового банку.
«Україна — найбільший одержувач грошових переказів у регіоні — отримала рекордні понад 14 мільярдів доларів у 2018 році, що на 19% більше, ніж у 2017 році», — йдеться у повідомленні.
Відтак Україна за обсягами грошових переказів обігнала Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Росію.
Зазначається, що такий сплеск показує зміни у методології оцінки вхідних грошових переказів, так само як зростання попиту в сусідніх країнах на трудових мігрантів.
Загалом у країни Європи та Центральної Азії в 2018 році надійшло 59 млрд доларів, що в порівнянні з 2017 років на 11% більше.
Лідером серед одержувачів грошових переказів у світі в минулому році стала Індія — туди надійшло 79 мільярдів доларів. Далі йдуть Китай ($67 млрд), Мексика ($36 млрд), Філіппіни ($34 млрд) і Єгипет ($29 млрд).
Загалом у світі трудові мігранти переказали 529 мільярдів доларів за рік, що на 9,6% більше, ніж у 2017-му.