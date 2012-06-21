Відтепер замовити поїздку в таксі Uber можна буде не тільки за допомогою мобільного додатку, а й зателефонувавши по телефону. Викликати таксі Uber в Києві можна за коротким номером 9988, навіть не маючи облікового запису в додатку. Усі дзвінки безкоштовні. Час подачі машини, марка і номер автомобіля, контактні дані водія, вартість поїздки будуть відправлені в СМС повідомленні.
Орієнтовна вартість поїздки буде формуватися, виходячи з кілометражу і її тривалості. Поки що в телефонному режимі можна замовити поїздку тільки на найближчий час. Також по телефону можна замовити поїздку з кількома зупинками, це доведеться робити через додаток. Наразі сервіс надає можливість поїздки тільки в межах Києва, тобто замовити таксі за містом поки що немає змоги. Також для замовлення по телефону доступний тільки uberX.