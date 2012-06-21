Майже всі будинки та соціальні об’єкти у країні отримують теплопостачання. Працюють 99,99% котелень (19 946 одиниць). Проблеми є лише у 16 котельнях, їх оперативно розв’язують завдяки співпраці фахівців Міністерства розвитку громад та територій і обласних державних адміністрацій.

«Опалювальний сезон в Україні проходить доволі успішно. Ще до його початку нам вдалося вирішити всі нагальні питання, завдяки чому до тепла вже підключено 99,9% соціальної інфраструктури: школи, дитячі садочки, лікарні та житлові будинки. Окремо хочу наголосити, що 100% закладів охорони здоров’я, а це 2,94 тисячі, також підключено до тепла. Звичайно, це має особливе значення під час пандемії», — наголосив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрацій, до теплопостачання вже підключено: 99,96% навчальних закладів (15 641), 99,96% дошкільних закладів (12 931), 100 % закладів охорони здоров’я (2940), 99,9 % житлових будинків (81 579).

Є поки що певні проблемні питання, вирішення яких триває. У місті Куп’янськ Харківської області досі не опалюють 23 житлових будинки. Питання під контролем, триває їх поступове підключення, повідомляє Мінрегіон.

У місті Олешки Херсонської області теплопостачання досі не отримують 14 житлових будинків. За інформацією Херсонської ОДА, це питання оперативно вирішують.

Мінрегіон тримає на контролі початок та проходження опалювального періоду, щоб кожен споживач мав змогу вчасно отримати тепло в домівку.

Фахівці міністерства активно відстежують ситуацію. Вони контролюють кількість населених пунктів, де прийнято рішення про початок опалювального періоду, кількість котелень, включених в роботу щодо надання послуг централізованого опалення, кількість житлових будинків та об’єктів соціальної сфери (дошкільні навчальні заклади, заклади освіти, охорони здоров’я), які отримують послугу з централізованого опалення.

Якщо ж у вашому помешканні досі немає тепла, слід звернутися до організації, з якою укладено договори, тобто до виконавця послуг. А якщо немає реагування, — до органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. Якщо ваше звернення не отримає належного реагування на рівні органу місцевого самоврядування (ради) та державної адміністрації, його можна направити до Мінрегіону для невідкладного вирішення питання.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»