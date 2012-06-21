Микола ШОТ,
«Урядовий курєр»
Юні любителі велоспорту взяли участь у перегонах «Круті віражі». В Тернополі такий захід уже належить до традиційних. Але нинішні змагання, звісно, через карантинні обмеження мали свої особливості. За словами Галина Федорович, начальниці відділу розвитку фізичної культури міськради, передусім зменшили кількість учасників до майже тридцяти. Старалися, аби спортивне свято відбувалося якнайбезпечніше, тож дбали про соціальне дистанціювання, використовували антисептичні та дезінфекційні засоби.
Місцем велоперегонів на кілька годин стала картингова траса. Позмагатися вирішили представники п’яти вікових категорій. Першими на старт вийшли старші, а вже потім своїх спортивних результатів досягали наймолодші учасники. Кожен заїзд супроводжував майстер міжнародного класу, член збірної команди України. «Круто», «клас» — здебільшого такими словами юні велосипедисти-аматори висловлювали захоплення від проведення «Крутих віражів». На завершення змагань його учасники отримали пам’ятні медалі, а також кубки. Наймолодшим велосипедистам дісталися ще й солодкі призи.