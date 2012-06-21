Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
За п’ять місяців Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету майже 566 мільйонів гривень. Це ледь не на 70 мільйонів гривень більше, ніж за відповідний торішній період.
А ще у відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області поінформували, що найбільший вплив на зростання надходжень у січні-травні мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Краяни, які ввезли автомашини, забезпечили надходження 10% платежів. Але варто зазначити, що порівняно з минулим роком спостерігається спад обсягів ввезення транспортних засобів.
Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, рівних немає автомашинам. За ними у цьому, так би мовити, рейтингу вишикувалися сідельні тягачі й трактори, машини для збирання врожаю.