Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині в Україні зароджується інституція парамедиків, які надають екстрену медичну допомогу постраждалим на дошпитальному етапі. Ця професія є досить престижною в усьому світі. Центром підготовки професіоналів, які працюють в екстреній медичній допомозі, стає Тернопіль.
Нинішнього року Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського першим в Україні розпочинає підготовку парамедиків. Як повідомили у виші, здобути якісну та кваліфіковану освіту бажаючі зможуть в університеті впродовж трьох років, отримавши на завершення диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Навчання – за державною та контрактною формами. Зараховуватимуть абітурієнтів на цю спеціальність винятково за результатами ЗНО з таких предметів: для державної форми навчання – українська мова, біологія, хімія або математика, для «контрактників» – українська мова, біологія, хімія або історія України.
ТДМУ має і відповідні кадри, і матеріально-технічне забезпечення. Діє центр симуляційного навчання, де можна відпрацювати до автоматизму всі навички з порятунку життя. Команда студентів і викладачів Тернопільського медуніверситету впродовж кількох років домагається успіхів і перемог на різних чемпіонатах і конкурсах з екстреної медичної допомоги як в Україні, так і за кордоном. Два роки тому за підтримки адміністрації вишу студенти зуміли провести перший відкритий чемпіонат з домедичної допомоги «Знай! Умій! Врятуй!». Торік ці змагання набрали іншого формату – стали Всеукраїнською олімпіадою «TernopilSimOlymp» (екстрена та невідкладна медична допомога).