Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині Заліщицький відділ Чортківської місцевої прокуратури скерував до суду чотири обвинувальних акти у кримінальних провадженнях у бюджетній сфері за фактами шахрайства при отриманні субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
За словами речника прокурора області Лесі Гурецької, під час досудового слідства встановили, що впродовж 2015-2018 років мешканці району приховували факти купівлі автомобілів, вартість яких перевищувала 50 тисяч гривень, аби отримати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Так, в одному із зазначених кримінальних проваджень, яке зараз перебуває на розгляді суду, особа за чотири роки незаконно отримала від держави 42 тисячі гривень субсидій, в іншому – понад 22 тисячі гривень. Загалом під час досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень до державного бюджету відшкодували 96 тисяч гривень.
За подібними фактами Заліщицький відділ Чортківської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво ще у двох кримінальних провадженнях. Збитки державній скарбниці від таких протиправних дій складають понад 60 тисяч гривень.
Незаконні дії, які вчинили ці особи, підпадають під ст. 190 ч.1 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.