Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тисячі людей зібралися на Всеукраїнській прощі, яка відбулася вчора у селі Страдч, що в Яворівському районі на Львівщині. Були серед них, зокрема, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук, очільник Львівщини Олег Синютка.
У Страдчі діє відпустовий Марійський паломницький центр, святиня Української греко-католицької церкви. Відома своїм підземним монастирем і Хресною дорогою, яку 1936 року Папа Римський Пій ХІ наділив Єрусалимськими відпустами. Звісно, з приходом на галицькі землі комуністичної влади Хресну дорогу було знищено. Відновили її вже за незалежності України. Вважають, що тут відпускаються гріхи роду. У селі на вершині 350-метрової гори стоїть також храм Успення Пресвятої Богородиці.
Але прощу розпочали із сусіднього села Ямельня. І невипадково. Адже саме тут мученицької смерті від більшовиків зазнали страдчани – священик Микола Конрад і дяк Володимир Прийма. 2001 року Папа Римський Іван- Павло ІІ проголосив о. Миколу Конрада та Володимира Прийму блаженними. Блаженний Микола Конрад – професор, католицький богослов, філософ, суспільний ідеолог. Його вважають духовним опікуном студентської молоді. Володимир Прийма – єдиний мирянин, який проголошений блаженним, є опікуном мирян. Отож одинадцяту Всеукраїнську прощу до Страдча присвятили пам'яті блаженних отця Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми, Дню мирянина й 1030-річчю хрещення України-Русі.
З Ямельні після молебню прочани пішою ходою рушили до молитовного поля біля Страдецької гори. Архиєрейську Божественну літургію тут очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Під час прощі відбувалася також віднова хресних обітів, присяга тверезості, благословення та освячення всякої речі, молитва до блаженних.