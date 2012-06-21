Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці протягом року служба зайнятості працевлаштувала понад одну тисячу безробітних на державному підприємстві «Електричні системи». У його цехах, які створені інвестиційним коштом, виробляють електрокабельні джгути для автомобілів європейських заводів. Найбільш затребувані професії тут – «в’язальник схемних джгутів, кабелів і шнурів» та «оператор верстатів з програмним керуванням». Роботу організовано у три зміни.
Перших своїх робітників підприємство навчало на подібному заводі в місті Івано-Франківську, а тепер новачки проходять підготовку безпосередньо на виробництві у Вінниці. Організовано безкоштовне підвезення робітників з кількох районів області, що зручно.
За словами директора ДП «Електричні системи» Олександра Тищенка, наразі в колективі 1200 працівників. Є потреба ще у 500, а до кінця цього року в планах збільшити штат до 2200 осіб. «Для добору персоналу наша служба використовує ефективніші форми та методи роботи, зокрема, проводимо міні-ярмарки вакансій, презентації роботодавця, дні відкритих дверей на виробництві. З підприємством «Електричні системи» ми почали працювати у липні минулого року і провели для нього понад 20 таких заходів. Ця співпраця сьогодні дає результат», – зазначила директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська.