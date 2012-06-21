Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Великі торговельні мережі продовжують піднімати ціни на продукті харчування. Деякі з них про це офіційно заявили напередодні. Так у «АТБ» повідомили, що така ситуація пов’язана з тим, що стрімко зростають закупівельні ціни не лише для їхньої мережі, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі. «Приміром, продукти так званого борщового набору (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-18%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, пшенична крупа - на 11%, гречка - на 51%, борошно на - 5%, яйця на - 6%», - йдеться у офіційному повідомленні компанії.
Тим часом постачальники здивовані і зазначають, що жодних підвищень цін на продукти харчування для торговельних мереж вони не робили.
Це саме «Урядовому кур’єру» повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко: «Справді, мережа «АТБ» на таке пішла, звинувачуючи у зростанні цін компанії, які займаються гуртовою торгівлею. Зазначу, що в цьому повинен розібратися Антимонопольний комітет України і дати свою оцінку».
Чимало експертів здивовані такою поведінкою торговельних мереж, вважаючи її неприпустимою.
Так, лідер «Кредитного майдану» Тетяна Руденко, яка нещодавно повернулася з Польщі, повідомила «Урядовому кур’єру», що в цій країні навпаки торговельні мережі, розуміючи складну ситуацію людей, значно знизили ціни на продукти харчування. За її словами, у Польщі продукти здешевіли на 30-40%.