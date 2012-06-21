За даними Toyota, на 31 серпня 2019 року сукупний обсяг проданих автомобілів серії Land Cruiser склав 10 мільйонів одиниць. Таким чином, автомобіль Land Cruiser став найбільш продаваним автомобілем компанії, історія якого розпочалася 1 серпня 1951 року.
У перший рік випуску Land Cruiser Toyota експортувала понад 100 позашляховиків, до 1965 року обсяг становив приблизно 10 тисяч автомобілів, нині глобальні продажі позашляховика становлять майже 400 тисяч машин на рік.
У компанії дуже пишаються надійністю Land Cruiser і наводять як приклад екземпляри, які і сьогодні, незважаючи на солідний вік (понад 50 років), продовжують виконувати свої завдання – подивитися на такі машини можна на спеціальному промо-сайті, створеному на честь 10-мільйонного проданого Land Cruiser.
Land Cruiser вніс величезний внесок в підвищення довіри до бренду Toyota в усьому світі. у майбутньому, щоб продовжувати відповідати і навіть перевершувати очікуванням клієнтів, розробка Land Cruiser буде здійснюватися за умови, що позашляховик буде використовуватися у всіх куточках світу. Для цього компанія Toyota встановить ще більш суворі стандарти якості, щоб створити дійсно унікальний і конкурентний автомобіль.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»