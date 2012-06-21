Влада США на прохання Пекіна погодилися на два тижні відкласти підвищення з 25% до 30% мито на товари з Китаю вартістю 250 мільярдів доларів. Повідомлення про це американський президент Дональд Трамп опублікував в середу на своїй сторінці в «Твіттері».
«На прохання віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, а також у зв'язку з тим, що 1 жовтня КНР відзначатиме 70-ту річницю свого заснування, ми погодилися в якості жесту доброї волі перенести підвищення з 25% до 30% мит на продукцію вартістю 250 млрд доларів з 1 на 15 жовтня», –написав господар Білого дому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»