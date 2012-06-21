Розкрити транзитний потенціал країни — таке спрямування має Транспортна стратегія України до 2030 року, схвалена нещодавно Кабінетом Міністрів. Саме на такій позиції акцентував під час презентації міжнародній спільноті цього стратегічного документа віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
За його словами, цей документ — стратегічне бачення вітчизняного уряду подальшого розвитку транспортної галузі. Через десять років залізничний, авіаційний, морський та річковий транспорт країни має бути інтегрованим у міжнародну транспортну мережу із сучасними умовами перевезень та ведення бізнесу в цій галузі.
«Роками ніхто не приділяв належної уваги фінансуванню галузі, тому маємо наздоганяти розвинений світ дуже швидкими темпами. Потрібно підвищити свої конкурентні переваги як на зовнішніх ринках, так і задовольнити потреби українського населення в перевезеннях, підвищити передусім мобільність і доступність транспортних послуг», — окреслив основні напрями змін Володимир Кістіон.
Підсумками реалізації Транспортної стратегії України віце-прем’єр-міністр вбачає: входження морських портів України до топ-100 найбільших контейнерних портів світу; оновлення 90% основних фондів транспорту; досягнення рівня локалізації виробництва інноваційного рухомого складу на вітчизняних підприємствах не менш як на 80%; зменшення рівня смертності внаслідок нещасних випадків на транспорті; зменшення обсягу викидів парникових газів в атмосферне повітря від пересувних джерел; створення мультимодальних регіональних пасажирських транспортних мереж.
Результат залежить від роботи конкретних людей — тих, хто працює у владних кабінетах і в реальному секторі, повідомляє позицію Володимира Кістіона служба віце-прем’єр-міністра. Уряд уже змінив підходи в управлінні державними підприємствами — розпочато реформу корпоративного управління Укрзалізниці, в якій днями утворено незалежну наглядову раду, і Укрпошти. А для виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань створено Державну службу морського і річкового транспорту.
«Дуже важливим залишається постійний діалог між владою і бізнесом. Закликаю дослухатися до бізнесу, який знає про проблеми галузі не з книжок, і не зволікати з імплементацією Транспортної стратегії України», — резюмував віце-прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»