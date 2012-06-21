Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
П’ятниця, 13-те. Для Львова така дата буде по-своєму особлива. Адже відкриють фестиваль «Ніч у Львові». Масштабний захід якнайширше представить уже всьоме творче життя міста Лева. І триватиме промоакція 13-15 липня на кількадесят локаціях обласного центру.
Організатори цього фестивалю, за інформацією прес-служби міської ради, обіцяють багато цікавих і розмаїтих нічних екскурсій, атракцій, мистецьких акцій та перформансів, майстер-класів, дискусій, живої музики в музеях, галереях, театрах, храмах і просто на вулицях та площах міста Лева.
Серед цього розмаїття заходів варто хоча б зауважити, що на львів’ян і гостей обласного центру чекає кіноніч, під час якої показуватимуть фільми безпосередньо на даху Центру Довженка. Буде й джазова ніч. Балет з класичною музикою та з балетним дійством поєднають під час «Ночі віртуозів Львова». На вихідні запропонують два вечори оперної музики. Можна буде також стати учасником «Ночі у парку». На спортивну галявину теж запросять. Розпочнуть же фестивальне дійство у п’ятницю, 13-го о пів на одинадцяту увечері музично-світловим дійством на площі Ринок.
Під час «Ночі у Львові» працюватимуть майже 60 волонтерів, які організаційно допомагатимуть гостям міста. Адже сподіваються, що охочих пофестивалити темної пори буде надто багато. Принаймні, як запевняють організатори, щороку цей захід відвідують до 20 тисяч львів’ян і гостей обласного центру.