Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Із початку запровадження ініціативи щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками, військовослужбовці, правоохоронці, добровольці і члени сімей загиблих Рівненщини отримали у власність 3 тисячі земельних ділянок. Загальна площа їх становить 862,11 га.
Про це повідомили у головному управлінні держгеокадастру у Рівненській області.
Більшість земельних ділянок – 2326, виділено для індивідуального садівництва (230,27 га), решта - для ведення особистого селянського господарства (631,84 га). Втім, це зовсім не означає, що проблем із виділенням ділянок на Рівненщині немає. Скажімо, в Рівному вони виникають, як тільки депутати збираються на чергове засідання Рівнеради. «Давайте роздамо тих кілька ділянок, які залишилися, і підведемо риску – адже землі просто немає!» – нещодавно заявив міський голова Рівного Володимир Хомко.