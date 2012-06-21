Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Предмети трипільської доби тепер можна вивчати за допомогою відкритого онлайн-ресурсу Tripillya.com та мобільного додатку Simo ar. Про це повідомили в Черкаській облдержадміністрації.
Ресурс містить багато фотознімків та інформацію про тисячу предметів трипільської доби. Таким чином науковці прагнуть зробити трипільську культуру популярнішою. Адже тепер кожен може одержати достовірну інформацію у зручному форматі. Мобільний додаток допомагає добре роздивитися зображення і вдало доповнює знімки віртуальним контентом.