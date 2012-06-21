Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже цього тижня у наддніпрянський Кременчук надійдуть 12 нових тролейбусів, придбаних для тамтешньої громади коштом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це вже буде друга партія таких машин для транспортних потреб міста. На початку року місто отримало 8 нових тролейбусів. А всього для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» в межах інвестиційного проекту за кошти цього міжнародного соціального кредитора придбають 50 нових одиниць електротранспорту. Про це повідомили в прес-службі Кременчуцької міськради.
У порівнянні зі старими тролейбусами нові набагато енергоефективніші, забезпечені сучасними засобами комунікацій, укомплектовані зручними відкидними сидіннями, розраховані для перевезення людей із обмеженими фізичними можливостями та з вадами зору, мають місця для перевезення колясок.
Полтава також підписала рамкову угоду про співпрацю з ЄБРР на поставку в кредит нових тролейбусів.