Поблизу села Вирі Білопільського району на Сумщині правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які пиляли дуби на території місцевого державного підприємства і завантажували їх до спеціально обладнаного автомобіля.
За повідомленням відділу комунікації поліції Сумської області, затримання провели детективи слідчого управління ГУНП області за силової підтримки працівників КОРДу під процесуальним керівництвом прокуратури Сумщини.
Зловмисники – чоловіки віком 61, 40 та 28 років. З усього видно, що таким промислом займалися не вперше, бо під час санкціонованих обшуків у них вилучили не тільки інструменти для вирубки та транспорт, а й біноклі, засоби зв’язку, зразок автоматичної зброї, кілька десятків боєприпасів.
Як наголосив заступник начальника ГУНП – начальник Слідчого управління ГУНП в області Олег Григоров, відкрито кримінальне провадження, в рамках якого призначено низку експертиз. За попередньою оцінкою, розмір збитків становить 280 тисяч гривень.
Цього цілком досить, аби затриманим сісти за грати на строк від 5 до 7 років, що передбачено відповідними статтями Кримінального кодексу України. Тим більше, що лісорубне тріо може бути причетним до скоєння подібних злочинів в інших районах області.