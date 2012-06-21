Для Середньодніпровської ГЕС ПАТ «Турбоатом» виготовив і відвантажив замовлене обладнання: мастилоприймачі й деталі гідротурбіни. Раніше на станцію було відвантажено вал.
Торік, як повідомили на підприємстві, ПАТ «Турбоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» уклали контракт на реконструкцію двох гідроагрегатів (поворотно-лопатеві турбіни і генератори) для Середньодніпровської ГЕС. Реалізацію контракту заплановано до вересня 2021 року. Це дасть змогу підвищити потужність гідроелектростанцій Укргідроенерго, збільшити обсяг виробництва електричної енергії, продовжити термін експлуатації обладнання ГЕС компанії й зміцнить надійність роботи енергосистеми країни.