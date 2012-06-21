Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Таємниці старовинного Ужгорода юні гості міста розкривають для себе за допомогою квестів. Творчі загадки для гостей із різних регіонів країни складають і допомагають їх розгадувати у громадській організації «Щасливі діти». Тож якщо учасники екскурсій хочуть ближче ознайомитися з минувшиною і сьогоднішнім днем обласного центру Закарпаття, його родзинками, організатори квестів тут як тут.
Вже понад дві сотні дітей пройшли «квестові» екскурсії, а організовували їх дотепер уже десять разів. Починаються від площі Шандора Петефі, де в одному з прилеглих будинків зупинявся угорський поетичний геній, а завершуються на території Ужгородського замку. Там для дітей влаштовують театралізоване шоу, головними дійовими особами якого є видатні постаті з історичного минулого Закарпаття.
В квест-екскурсіях їхні учасники багато нового дізнаються про історію та культуру міста, а також стають співучасники флеш-мобів, які влаштовуються в примітних туристичних місцях. А ще – привертають увагу влади до проблем, пов’язаних із збереженням архітектурної спадщини, самобутності міста.