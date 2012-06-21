Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням сайту Сумської ОДА, цими днями рішенням експертної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України товариству з обмеженою відповідальністю «Вітчизна» Конотопського району надано статус племінного заводу з розведення худоби голштинської породи, а ТОВ «Сумський селекційний центр» – підприємства з племінної справи у тваринництві Ш категорії.
Таким чином на початок червня 2018 року племінна база Сумської області нараховує 26 суб’єктів з племінної справи в тваринництві. Зокрема, у молочному скотарстві – 16, свинарстві – 2, птахівництві – 3, рибництві – 2, по одному – конярстві, бджільництві та підприємство з племінної справи у тваринництві.
Усього ж у секторі племінного тваринництва Сумщини 9 племінних заводів та 16 репродукторів.