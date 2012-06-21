Василь БЕДЗІР
«Урядовий курєр»
Щоб збільшити віддачу від туризму, слід вкладати в нього більше коштів. Саме цим міркуванням керувалися депутати обласної ради, внісши зміни до Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки. Очікують, що це дасть поштовх у розвитку цієї галузі. Такі зміни внесені на пленарному засіданні 17 –ї сесії.
У 2020 році з обласного бюджету виділять майже 5 мільйонів гривень. Вони будуть використані на інформаційний супровід об’єктів історико-культурної, архітектурної та природної спадщини, сприяння модернізації матеріальної бази галузі, участь туристичних інформаційних форумах та деякі інші напрямки.
Виділяються кошти на утримання існуючих, маркування нових маршрутів для туристів по всій території області, підготовку гідів, екскурсоводів.
Одним із пріоритетних напрямів в Програмі визначено популяризацію сільського туризму. Власники сільських осель отримуватимуть допомогу в започаткуванні власної справи шляхом реалізації державної програми «Власний дім», що її здійснює Закарпатський обласний фонд інвестування.