У зв’язку з тривалим карантином торгівля через інтернет переживає період розквіту. Та працівників пошти, які опинилися під завалами посилок, це не тішить. Так, у Бельгії вони вирішили влаштувати протест проти збільшення робочих навантажень через небувалий сплеск інтернет-торгівлі на тлі епідемії коронавірусу.
Співробітники поштових відділень Брюсселя вимагають від компанії bpost – національної поштової служби Бельгії – полегшити умови праці персоналу й найняти більше тимчасових працівників. За словами представниці місцевої профспілки Муни Ауні, обсяг посилок за останні два місяці зріс удвічі. «Ми відчуваємо, що люди втомлюються, це почуття, яке охопило всіх у цій галузі, від персоналу в дистриб'юторських центрах до поштових перевізників та офісних службовців, скрізь ситуація сягнула точки кипіння», – сказала вона. І не схоже на те, що найближчим часом навантаження на пошту зменшуватиметься, оскільки люди все ще бояться ходити по магазинах.
Одноденний страйк працівників бельгійської пошти дав результат. Оскільки керівництво bpost після переговорів з профспілками погодилося взяти на короткострокові контракти додатковий персонал.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»