Eat! Brussels — фестиваль, який щороку проходить у центральному парку столиці Бельгії поблизу офіційної резиденції бельгійських королів. На цьому заході шеф-кухарі відомих бельгійських ресторанів готують свої найвишуканіші страви, а гості фестивалю мають змогу їх скуштувати. Цьогоріч їх було близько 30. Порція страви від шефа невелика і коштує недешево — 9 євро. Проте різноманіття й вишуканість меню задовольнить найвибагливіших гурманів. Тут і карамелізований восьминіг, і качина грудка, копчена у якийсь вигадливий спосіб, і мідії з лимонним кремом, і спагеті з трюфельним соусом. Звичайно, такий захід не обходиться без дегустації вин. Нинішнього року відвідувачам пропонували оцінити розмаїття вин французької провінції Бордо.
На фестивалі є й міжнародний павільйон, де національні страви представляють ресторани із різних країн світу: Канада, Південна Корея, Китай, Болгарія, Індія, Будапешт, Польща. Україну на Eat! Brussels уже втретє презентують кухарі кнайп-клубу «Купідон» із Києва. Як сказала в інтерв’ю «УК» адміністратор закладу Наталія Харченко, щоб гідно представити нашу національну кухню, на цей фестиваль вони привезли найсвіжіші натуральні українські продукти, а страви готували високопрофесійні кухарі ресторану. «Такі заходи дуже важливі для знайомства з країною, її культурою, бо смачна їжа у гарній компанії — це те, що єднає людей, адже за столом без перекладача можна вирішити всі складні питання», — вважає Наталія Харченко.
Фестиваль тривав чотири дні, і для кожного з них українські кухарі готували нове меню. За словами шеф-кухаря «Купідона» Павла Васяновича, меню намагалися скласти так, щоб представити різні регіони України. У день відкриття фестивалю готували страви кримськотатарської кухні: лагман і плов з бараниною, другого дня — вареники, одеські мідії та холодний борщ, третього —– страви єврейської кухні Києва: форшмак, баклажанові рулетики з часником та яловичу печінку з журавлинним соусом. Останній день фестивалю було присвячено традиційним весільним стравам національної кухні: дерунам із грибами, голубцям і полтавському борщу із салом.
Український стенд користувався популярністю. За спостереженнями кореспондентки «УК», чимало відвідувачів виставки віддавали перевагу українським вареникам, а не екзотичним стравам китайської чи корейської кухні. Серед них було багато наших співвітчизників, які живуть у Бельгії. «Вони підходять до нас і відразу питають, чи є сало та горілка. Ми маємо і те, й інше», — ділиться спостереженнями Наталія Харченко.
«Я був якось у Києві по роботі, українська кухня припала мені до смаку, тож коли побачив, що на фестивалі вона представлена, то відразу відшукав український стенд — хочу знову згадати смак борщу», — зізнався «УК» Пітер, який живе у Брюсселі. Павло Васянович із задоволенням підтвердив, що бельгійцям наша кухня дуже подобається, і її поціновувачів на Eat! Brussels цьогоріч, як і в минулі роки, не бракувало.