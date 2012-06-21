Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди свята Дня вишиванки у центрі Сум, поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку, працівники комунального підприємства «Зеленбуд» облаштували клумбу-квітник, яка має особливу форму – орнамент у стилі традиційного українського одягу.
На земельній ділянці площею майже півсотні квадратних метрів запалахкотіли різновиди чорнобривців, цинерарія, альтернатера, вирощені працівниками КП. Квіткову красу увиразнили і доповнили різнокольорова мульча, гравій тощо. Дизайн такої окраси міста розробив директор «Зеленбуду» Володимир Лаврик.
Клумбу «вишивали» не тільки зеленбудівці, а й представники міської ради, її структурних підрозділів. Як наголосили перший заступник міського голови Володимир Войтенко і директор Департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніна Кохан, таким чином місто зодягло різнокольорову обнову, даруючи землякам та гостям обласного центру естетичне задоволення.
За словами міського голови Олександра Лисенка, є задум зробити такі вишивки традиційними: щороку громадою оновлювати квіткові національні орнаменти, таким чином утверджуючи їх красу, розмаїття і неповторність.
Облаштування клумби – лише один штрих до озеленення міста, яке триває у ці травневі дні. Незабаром новий квітник з’явиться поруч із фонтаном «Садко» – одному із улюблених місць відпочинку городян.